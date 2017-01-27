Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии провел проверку принадлежности груза разбившегося 16 января грузового Боинга 747-400 рядом с аэропортом "Манас", сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ГКНБ.
По словам представителя пресс-службы, проверкой установлено, что данный борт рейсом № ТК 6491 осуществлял регулярные грузовые перевозки по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул с технической посадкой (дозаправка и смена экипажа) в международном аэропорту "Манас". "Согласно карго-манифесту, на момент крушения на борту самолета находилось 76,7 тонн груза из бытовой техники, аксессуаров к мобильным телефонам и так далее. Предельная грузоподъёмность судна составляет 116,4 тонны", - отметил собеседник агентства.
"В связи с возникновением вопросов относительно груза в потерпевшем крушение турецком авиалайнере и конечном пункте его назначения, ГКНБ проведена соответствующая проверка. Согласно проверке, разбившийся самолет типа Боинг 747-400 принадлежал турецкой авиакомпании "АСТ Эйрлайнз" и был зафрактован авиакомпанией "Туркиш Эйрлайнз" для совершения международных грузовых авиаперевозок", - пояснил он.
Материалы проверки свидетельствуют, что из общего объема перевозимого груза товар "USB-зажигалки" (электрозажигалки) весом 1,9 тонн заказан представительством компании "JTI Kazakhstan LLC" в Киргизии и предназначался к доставке из Гонконга в Стамбул для последующей отправки получателю в Киргизии 19 января рейсом по маршруту Стамбул-Бишкек.
"Данные сведения подтверждены представительством авиакомпании "Туркиш Эйрлайнз". Груз в виде зажигалок был заказан головным алматинским офисом казахстанской компании. Весь остальной товар должен был быть доставлен из Стамбула в другие страны", - отметили в пресс-службе ГКНБ.
По официальным данным "Кыргызаэронавигации", за 2016 год и до авиакатастрофы 16 января рейс по маршруту Гонконг-Бишкек-Стамбул был совершен 49 раз. "Установлено, что указанный рейс выполнялся на регулярной основе по форме "Р", что подразумевает отсутствие коммерческих прав на выгрузку или погрузку товаров в международном аэропорту "Манас", - подчеркнул собеседник агентства.
В ГКНБ отмечают, что в аэропорту "Манас" разбившийся борт ожидал сменный экипаж в составе двух пилотов, прибывших из Стамбула.
"В целях полного установления всех обстоятельств изучаемого вопроса ГКНБ продолжается проверка, в том числе в рамках оказания содействия расследованию уголовного дела, возбужденного по факту крушения авиалайнера", - добавили в пресс-службе.
Грузовой "Боинг-747-400", принадлежащий турецкой авиакомпании, разбился 16 января при заходе на посадку недалеко от киргизского аэропорта "Манас". Самолет упал на жилой поселок Дачи СУ. По последним данным, погибли 39 человек, включая четырех членов экипажа (граждане Турции), большинство жертв катастрофы находились на земле.
После авиакатастрофы на месте крушения самолета, по сообщениям местной прессы, были найдены зажигалки и смартфоны с инструкциями на киргизском языке. В парламенте Киргизии была создана временная депутатская комиссия по изучению вопроса возможной доставки контрабандного товара в республику.
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