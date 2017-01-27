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Финансы 27.01.2017 12:02

Финансовое подразделение Alibaba приобрело сервис переводов MoneyGram за $880 млн

Китайская компания Ant Financial, финансовое подразделение интернет-гиганта Alibaba, договорилась о приобретении американского сервиса денежных переводов MoneyGram за $880 млн.

Цена сделки представляет премию в размере 20% к стоимости акций MoneyGram на закрытие торгов в среду.

В сообщении Ant Financial отмечается, что компания "будет предоставлять потребителям в более чем 200 странах удобные и доступные финансовые услуги в рамках выполнения своей основной задачи - обеспечения равного доступа к финансовым услугам по всему миру".

Как ожидается, сделка будет завершена во второй половине 2017 года при условии ее одобрения акционерами MoneyGram и регулирующими органами.

Компании Ant Financial принадлежит сервис Alipay - одна из крупнейших платежных онлайн-платформ Китая, она также контролирует компанию Yuebao, управляющую крупнейшим в стране фондом денежного рынка.

Сеть MoneyGram объединяет 350 тыс. физических пунктов денежных переводов, в ней зарегистрировано 2,4 млрд банковских и мобильных счетов. Американская компания сохранит свою штаб-квартиру в Далласе и продолжит работать под своим брендом.

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Тэги: КИТАЙ, США, ПЕРЕВОДЫ, СДЕЛКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]