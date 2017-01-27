Минобороны Азербайджана считает популизмом заявление главы Генштаба ВС Армении

Азербайджанская армия обладает потенциалом для уничтожения ВС Армении, отмечается в заявлении Минобороны Азербайджана.
Оборонное ведомство Азербайджана считает популистским и безответственным заявление начальника Генерального штаба ВС Армении Мовсеса Акопяна.
"Представители преступного военно-политического режима Армении и до апрельских событий выступали с подобного рода различными заявлениями. Все мы прекрасно помним, что именно после апрельских операций Серж Саргсян осознал, что если М.Акопян останется в Нагорном Карабахе, то это приведет к его физическому уничтожению, поэтому был вынужден срочно увезти его в Ереван. Потерпевшая неудачу после сильного удара, нанесенного во время апрельских боев, армянская армия и его руководство подобными выступлениями провокационного характера пытаются успокоить наблюдающуюся в их стране напряженность во внутренней политике, а также социальную и общественную напряженность", - указывает Минобороны.
В оборонном ведомстве подчеркивают, что современное оружие, которое может применить азербайджанская армия, более разрушительное по сравнению с оружием, которое было использовано во время апрельских боестолкновений. "Кроме того, оно приведет к полному разрушению армянской армии», - отмечается в заявлении.
М.Акопян накануне заявил, что "те, кто попытаются начать новую войну, должны знать, что для них уготованы ракеты, которые с точностью в 15 метров могут поразить их цель. Особенно политические деятели в Азербайджане должны чувствовать эту угрозу, поскольку именно они пытаются развязать войну".
А.Азизов
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