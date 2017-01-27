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Внешняя политика 27.01.2017 12:15

Баку и Киев обсуждают расширение сотрудничества в социальной сфере

Украина полностью соблюдает свои обязательства перед Азербайджаном в сфере социальной защиты, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

В пятницу в Баку проходит встреча С.Муслимова со своим украинским коллегой Андреем Ревой.

"Мы имеем полную правовую базу для сотрудничества в области труда и соцзащиты. Украина единственная страна, которая полностью и четко соблюдает свои обязательства в этом направлении",- сказал С.Муслимов.

По его словам, между странами существует большой потенциал сотрудничества. "Есть большие возможности для продвижения сотрудничества в различных областях. Это изучение рынка труда, проблема инвалидности, ее назначение и реабилитация",- отметил он.

Глава Минтруда добавил, что в рамках визита А.Ревы в Баку, стороны планируют подписать "Программу реализации отдельных статей договора", что позволит изучить рынок труда.

С.Муслимов также отметил, что между Азербайджаном и Украиной "всегда были теплые и дружественные отношения".

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, СОЦОБЯЗАТЕЛЬСТВА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]