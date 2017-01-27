Баку и Киев обсуждают расширение сотрудничества в социальной сфере

Украина полностью соблюдает свои обязательства перед Азербайджаном в сфере социальной защиты, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

В пятницу в Баку проходит встреча С.Муслимова со своим украинским коллегой Андреем Ревой.

"Мы имеем полную правовую базу для сотрудничества в области труда и соцзащиты. Украина единственная страна, которая полностью и четко соблюдает свои обязательства в этом направлении",- сказал С.Муслимов.

По его словам, между странами существует большой потенциал сотрудничества. "Есть большие возможности для продвижения сотрудничества в различных областях. Это изучение рынка труда, проблема инвалидности, ее назначение и реабилитация",- отметил он.

Глава Минтруда добавил, что в рамках визита А.Ревы в Баку, стороны планируют подписать "Программу реализации отдельных статей договора", что позволит изучить рынок труда.

С.Муслимов также отметил, что между Азербайджаном и Украиной "всегда были теплые и дружественные отношения".

Ф.Исазаде