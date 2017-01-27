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Дальнее зарубежье 27.01.2017 12:35

Подключение курдов к переговорному процессу по Сирии необходимо - МИД РФ

Россия настаивает на необходимости подключения сирийских курдов к переговорному процессу по Сирии, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается приглашения курдских представителей - нашу принципиальную позицию вы знаете: мы исходим из того, что их подключение к процессу необходимо", - сказала М.Захарова, отвечая на вопрос о том, как в Москве смотрят на перспективу участия курдской делегации в межсирийских переговорах в Женеве.

Комментируя информацию о том, что предложенный Москвой проект конституции Сирии якобы содержит предложение о создании курской автономии, она сказала: "Мы не предлагаем, мы обозначили темы, круг вопросов, которые так или иначе встают перед участниками дискуссии о конституции Сирии".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: РОССИЯ, МИД, КУРДЫ, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]