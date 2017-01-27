Подключение курдов к переговорному процессу по Сирии необходимо - МИД РФ

Россия настаивает на необходимости подключения сирийских курдов к переговорному процессу по Сирии, заявила на брифинге в пятницу официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Что касается приглашения курдских представителей - нашу принципиальную позицию вы знаете: мы исходим из того, что их подключение к процессу необходимо", - сказала М.Захарова, отвечая на вопрос о том, как в Москве смотрят на перспективу участия курдской делегации в межсирийских переговорах в Женеве.

Комментируя информацию о том, что предложенный Москвой проект конституции Сирии якобы содержит предложение о создании курской автономии, она сказала: "Мы не предлагаем, мы обозначили темы, круг вопросов, которые так или иначе встают перед участниками дискуссии о конституции Сирии".