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Внешняя политика 27.01.2017 12:22

Премьеры стран ГУАМ встретятся в феврале в Киеве

Премьер-министры стран-участниц ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие) встретятся в феврале в Киеве, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым, азербайджанский лидер поддержал инициативу проведения встречи премьер-министров стран-членов ГУАМ, которая запланирована на февраль текущего года в Киеве", - отметил А.Рева в пятницу в Баку на встрече с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Салимом Муслимовым.

По его словам, украинская сторона заинтересована в тесном сотрудничестве в рамках этой организации.

Ф.Исазаде

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Тэги: ГУАМ, ПРЕМЬЕРЫ, ВСТРЕЧА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]