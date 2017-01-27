Премьеры стран ГУАМ встретятся в феврале в Киеве

Премьер-министры стран-участниц ГУАМ (Организации за демократию и экономическое развитие) встретятся в феврале в Киеве, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"В ходе встречи с президентом Ильхамом Алиевым, азербайджанский лидер поддержал инициативу проведения встречи премьер-министров стран-членов ГУАМ, которая запланирована на февраль текущего года в Киеве", - отметил А.Рева в пятницу в Баку на встрече с министром труда и социальной защиты населения Азербайджана Салимом Муслимовым.

По его словам, украинская сторона заинтересована в тесном сотрудничестве в рамках этой организации.

Ф.Исазаде