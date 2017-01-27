Toshiba намерена выделить в отдельную компанию бизнес по выпуску чипов памяти до 31 марта

Toshiba Corp. планирует выделить в отдельную компанию подразделение по выпуску чипов памяти до 31 марта текущего года.
Выделение этого бизнеса в отдельную компанию обеспечит подразделению, требующему крупных инвестиций, более высокую гибкость в плане быстрого принятия решений, а также улучшит его возможности по привлечению финансирования, говорится в пресс-релизе Toshiba.
Компания в конце марта проведет внеочередное собрание акционеров, чтобы заручиться их поддержкой в этом вопросе.
По итогам финансового года, завершившегося в марте 2016 года, выручка подразделения Toshiba по выпуску чипов памяти составила 845,6 млрд иен ($7,4 млрд).
В сообщении Toshiba отмечается, что компания рассмотрит ряд вариантов привлечения капитала в подразделение, в том числе денежные вливания третьих сторон.
По данным газеты Nikkei, Toshiba может продать 19,9% компании, в которую будет выделено подразделение по выпуску чипов памяти, рассчитывая привлечь порядка 300 млрд иен ($2,61 млрд).
Toshiba, история которой прослеживается с 1875 года, работает в различных сферах, включая электротехнику, электронику и энергетику.
Компания в последние годы находилась в сложной финансовой ситуации. Кризис усугубился в начале этого года, когда Toshiba объявила о планах крупных списаний подразделения, специализирующегося на оборудовании для атомной энергетики.
Служба финансово-экономической информации
пк аш
Азербайджан возбудил уголовное дело по 5 статьям по апрельским боестолкновениям 2016 года в зоне карабахского конфликта – военный прокурор
Правительство Азербайджана решит вопросы с занятостью жителей, возвращающихся в село Джоджуг Марджанлы
Киев намерен изучить опыт Баку в вопросе решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев
Азербайджан за 11 месяцев 2016г экспортировал полиэтилена почти на $73 млн
Азербайджан получил в распоряжение место для нацпавильона на «Expo -2017»
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе в пятницу составил около 1,92 AZN/$1
Финская компания будет использовать энергию ветра для морских круизов
Пенсионная система в Азербайджане будет полностью базироваться на страховых принципах – глава Минтруда
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии