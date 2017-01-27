Toshiba намерена выделить в отдельную компанию бизнес по выпуску чипов памяти до 31 марта

Toshiba Corp. планирует выделить в отдельную компанию подразделение по выпуску чипов памяти до 31 марта текущего года.

Выделение этого бизнеса в отдельную компанию обеспечит подразделению, требующему крупных инвестиций, более высокую гибкость в плане быстрого принятия решений, а также улучшит его возможности по привлечению финансирования, говорится в пресс-релизе Toshiba.

Компания в конце марта проведет внеочередное собрание акционеров, чтобы заручиться их поддержкой в этом вопросе.

По итогам финансового года, завершившегося в марте 2016 года, выручка подразделения Toshiba по выпуску чипов памяти составила 845,6 млрд иен ($7,4 млрд).

В сообщении Toshiba отмечается, что компания рассмотрит ряд вариантов привлечения капитала в подразделение, в том числе денежные вливания третьих сторон.

По данным газеты Nikkei, Toshiba может продать 19,9% компании, в которую будет выделено подразделение по выпуску чипов памяти, рассчитывая привлечь порядка 300 млрд иен ($2,61 млрд).

Toshiba, история которой прослеживается с 1875 года, работает в различных сферах, включая электротехнику, электронику и энергетику.

Компания в последние годы находилась в сложной финансовой ситуации. Кризис усугубился в начале этого года, когда Toshiba объявила о планах крупных списаний подразделения, специализирующегося на оборудовании для атомной энергетики.

Служба финансово-экономической информации

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