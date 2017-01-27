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Регион 27.01.2017 13:30

Внешние факторы благоприятны для укрепления тенге, росту курса мешают действия игроков рынка - ЦБ Казахстана

Нацбанк Казахстана считает обоснованным курс тенге к доллару США на межбанковском валютном рынке на уровне близком к 300 тенге/$1, сообщил директор департамента исследований и статистики Нацбанка Виталий Тутушкин на пресс-конференции в пятницу в Алма-Ате.

Между тем, согласно данным Казахстанской фондовой биржи, курс тенге к доллару на межбанке с начала января колеблется в пределах 327,86-334,51 тенге/$1.

"Казалось бы, что если мы будем следовать за российским рублем, соотношение 1 к 5, мы должны выйти на другие значения. Опять же я говорю, что это не политика Национального банка. Это поведение участников финансового рынка. Все факторы говорят о том, что возможен тренд на укрепление", - сказал В.Тутушкин.

Он подчеркнул, что курс тенге в настоящее время формируется свободно, без участия регулятора.

"Сейчас курс меняется достаточно быстро. Реагирует на шоки. Может казаться, что легко идет на ослабление, но тяжело на укрепление. Вроде бы цены на нефть растут, а тенге не укрепляется. Мы последние несколько месяцев не проводим интервенции. Наше участие равно нулю", - сказал представитель Нацбанка.

Казахстан в августе 2015 года перешел к новой денежно-кредитной политике, основанной на режиме инфляционного таргетирования и свободно плавающем обменном курсе нацвалюты.

Официальный курс на 27 января - 328,28 тенге/$1.

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Тэги: КАЗАХСТАН, ТЕНГЕ, КУРС, СИТУАЦИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]