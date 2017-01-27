Госдума приняла закон о декриминализации первого случая домашних побоев

Госдума на заседании в пятницу приняла в третьем, окончательном чтении законопроект о переводе первого случая домашних побоев из разряда уголовных преступлений в разряд административных правонарушений.
При этом второй и последующий случаи домашнего насилия предлагается оставить уголовными преступлениями.
Под "побоями" законодательство подразумевает действия, которые повлекли физическую боль, но не привели к кратковременному расстройству здоровья и утрате трудоспособности. Речь идет о ссадинах и синяках, а легкий вред здоровью по-прежнему будет наказываться по уголовной статье.
Законопроект исключает из числа уголовно-наказуемых преступлений побои в отношении близких лиц, но только если эти побои совершены впервые. Таким образом, за побои в отношении членов семьи и других близких лиц будет устанавливаться административная ответственность, при этом за повторные побои ответственность будет наступать по уголовному законодательству.
В настоящее время побои вне семьи, совершенные впервые, квалифицируются как административное правонарушение, а в семье - как уголовное преступление. Такие поправки были приняты Госдумой летом этого года.
После принятия законопроекта в Госдуме в первом чтении генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд направил руководству Госдумы и Совета Федерации письмо, в котором выразил обеспокоенность возможным принятием закона о декриминализации первого случая домашнего насилия.
Спикер нижней палаты Вячеслав Володин назвал недопустимым давление на Госдуму со стороны генсека СЕ по закону о декриминализации побоев.
Также В.Володин заявил, что при выработке позиции Госдумы по законопроекту о декриминализации семейных мелких побоев депутаты руководствовались социологическими опросами, которые показывают, что почти 60% общества поддерживают более мягкое отношение к незначительным конфликтам в семье без последствий для здоровья.
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