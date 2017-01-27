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Дальнее зарубежье 27.01.2017 12:45

Вопрос оплаты Мексикой строительства стены не подлежит обсуждению - глава МИД Мексики

Оплата мексиканской стороной построения стены между США и Мексикой не является предметом для обсуждений, заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай.

"Есть вещи, которые не обсуждаются, которые не могут и не будут обсуждаться. Факт того, что сообщалось, будто Мексика должна заплатить за стену, просто-напросто не подлежит обсуждению", - приводят его слова западные СМИ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что строительство стены, которую американский президент Дональд Трамп намерен возвести на границе США и Мексики, возможно, будет финансироваться за счет 20% налога на импорт мексиканских товаров.

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Тэги: МЕКСИКА, МИД, США, СТЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]