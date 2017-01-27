Вопрос оплаты Мексикой строительства стены не подлежит обсуждению - глава МИД Мексики

Оплата мексиканской стороной построения стены между США и Мексикой не является предметом для обсуждений, заявил глава мексиканского МИД Луис Видегарай.

"Есть вещи, которые не обсуждаются, которые не могут и не будут обсуждаться. Факт того, что сообщалось, будто Мексика должна заплатить за стену, просто-напросто не подлежит обсуждению", - приводят его слова западные СМИ.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер заявил, что строительство стены, которую американский президент Дональд Трамп намерен возвести на границе США и Мексики, возможно, будет финансироваться за счет 20% налога на импорт мексиканских товаров.