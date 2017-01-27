Военная угроза для Латвии не настолько высока, чтобы впадать в панику - латвийский командующий

Новый командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Латвии Леонид Калниньш советует не впадать в панику относительно внешней угрозы, но он не собирается снижать требования к латвийской армии.

"Уровень угрозы не настолько высок, чтобы впадать в панику. Все мы должны быть уверены, что можем полагаться на коллективную оборону НАТО", - сказал Л.Калниньш в интервью латвийской газете "Неаткарига".

В то же время, подчеркнул он, агрессивное развитие российской армии не дает ему право снижать требования к вооруженным силам.

Командующий отметил, что у Латвии может не быть мощной военной техники, но страна будет защищена, если у нее будет такая воля и агрессор не получит поддержку.

По его мнению, намного важнее наличия техники стремление защитить свою землю. "Как показывает опыт военных конфликтов, если агрессор не получает поддержки оккупированного народа, рано или поздно он проиграет", - заявил Л.Калниньш.

По его словам, главная забота командующего будет заключаться в том, чтобы солдат был морально и физически подготовлен, даже если он не полностью экипирован. "Главное, чтобы была стопроцентная уверенность в том, что он делает", - сказал генерал-майор.

Как считает Л.Калниньш, огромной ошибкой Латвии было непротивление советской оккупации в 1940 году, что оказало деградирующее влияние на нацию. "Мы все еще боремся с комплексом неполноценности", - заметил он.

Накануне министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что его страна продолжит укреплять свою внутреннюю и внешнюю безопасность, и хотя в 2017 году не ожидается ни конца света, ни военного вторжения, во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой.

"Часто мы слышим, что Латвия должна тихо сидеть в сторонке - как зайчик под елкой, пока рядом бродит страшный волк. Мы уже один раз так делали, пока на время не потеряли независимость своей страны", - сказал Э.Ринкевич в четверг на внешнеполитических дебатах в латвийском Сейме.

Он заметил, что в глобальном мире ни одна страна не способна противостоять вызовам в одиночку - будут ли они связаны с гарантией мира и безопасности, борьбой с терроризмом, потоками миграции или изменениями климата, и достичь результатов можно лишь в тесном взаимном сотрудничестве.

В то же время министр подчеркнул: "Мы не можем стоять в стороне!". "Внешняя политика и голос Латвии каждый день и на каждом шагу должны быть еще более заметны и расслышаны в мире. Во внешне- и внутриполитической сфере Латвия не может быть слабой", - пояснил он.

И хотя, по его словам, у Латвии много друзей и союзников, которые придут ей на помощь в трудную минуту, однако об экономическом росте, развитии и безопасности страны жители Латвии в первую очередь должны заботиться сами.