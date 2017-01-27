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СНГ 27.01.2017 12:50

Генпрокурор Украины рассчитывает, что суд по делу о госизмене Януковича начнется в начале марта

Материалы дела о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича передадут в суд в начале марта, сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"Прогнозирую, что судебный процесс может начаться в первые дни марта", - сказал он агентству "Интерфакс-Украина".

Ю.Луценко отметил, что досудебное расследование практически завершено.

"Сейчас пройдет несколько процессуальных действий и мы передадим материалы досудебного расследования с уточненным подозрением по результатам этих следственных действий защите гражданина Януковича", - рассказал генпрокурор.

По его словам, ознакомление защиты В.Януковича с материалами дела займет максимум 17 дней.

Ранее Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя военной прокуратуры о выдаче разрешения на проведение в отношении В.Януковича процедуры специального (заочного) досудебного расследования в деле о государственной измене.

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Тэги: УКРАИНА, ЯНУКОВИЧ, ГОСИЗМЕНА, СУД


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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