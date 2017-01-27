Рейтинг поддержки претендента на пост президента Франции Фийона снизился на фоне скандала вокруг его супруги

Рейтинг одобрения кандидата в президенты Франции от партии "Республиканцы" Франсуа Фийона значительно упал с начала ноября, свидетельствуют опубликованные в пятницу результаты опроса института исследования общественного мнения Odoxa.

Так, 61% респондентов относятся к Ф.Фийону негативно, противоположного мнения придерживаются 38%. Остальные воздержались.

В ноябре 2016 года около 54% французов положительно оценивали деятельность Ф.Фийона.

Таким образом, за несколько месяцев его рейтинг поддержки снизился на 16%.

Опрос проводился 26 января, в нем приняли участие 1,012 человек.

Снижение рейтинга во многом связано со скандалом вокруг супруги Ф.Фийона Пенелопы, отмечают французские СМИ. Накануне прокуратура открыла расследование в отношении П.Фийон, ее обвиняют в растрате государственных средств и финансовых злоупотреблениях.