Приоритетами внешней политики Узбекистана на ближайшие годы станут отношения с соседями по Центральной Азии - МИД

В стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы в числе главных приоритетов внешней политики страны являются отношения с соседними странами, заявил в пятницу первый заместитель министра иностранных дел республики Жавлон Вахабов.

"Среди приоритетов, которые были обозначены руководством республики, главными приоритетами мы для себя определили, и это наш выбор - это наши соседи, государства Центральной Азии", - сказал Ж.Вахабов в ходе обсуждения на медиа-встрече в Ташкенте проекта стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы.

Представитель МИД сообщил, что в рамках реализации концепции будет разработана стратегия внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Узбекистана на 2017 год. Кроме того, будут разработаны две "дорожные карты" - по развитию сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами в политико-дипломатической сфере, а также по реализации конкретных мер в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-образовательной сферах.

"Мы продолжим курс на выстраивание взаимоуважительных отношений и с Российской Федерацией и другими странами Содружества. Такой же равноправный диалог мы намерены выстаивать и с нашими западными партнерами и партнерами из Азии", - отметил первый замглавы МИД Узбекистана.

Как сообщалось ранее, новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, определяя первоочередные задачи в сфере внешней политики, поставил цель придать новый импульс взаимовыгодным отношениям с соседними странами, в том числе в вопросах, связанных с обустройством границ, которые нередко становятся причинами пограничных конфликтов.

Стратегия развития Узбекистана на 2017-2021 годы была обнародована для общественного обсуждения. Она включает в себя пять приоритетных направлений: внешняя политика, модернизация госуправления, судебно-правовой системы, либерализация экономики, реформы в социальном секторе.