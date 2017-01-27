Приоритетами внешней политики Узбекистана на ближайшие годы станут отношения с соседями по Центральной Азии - МИД

В стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы в числе главных приоритетов внешней политики страны являются отношения с соседними странами, заявил в пятницу первый заместитель министра иностранных дел республики Жавлон Вахабов.
"Среди приоритетов, которые были обозначены руководством республики, главными приоритетами мы для себя определили, и это наш выбор - это наши соседи, государства Центральной Азии", - сказал Ж.Вахабов в ходе обсуждения на медиа-встрече в Ташкенте проекта стратегии развития Узбекистана на 2017-2021 годы.
Представитель МИД сообщил, что в рамках реализации концепции будет разработана стратегия внешнеполитической и внешнеэкономической деятельности Узбекистана на 2017 год. Кроме того, будут разработаны две "дорожные карты" - по развитию сотрудничества Узбекистана с зарубежными партнерами в политико-дипломатической сфере, а также по реализации конкретных мер в торгово-экономической, финансово-инвестиционной, научно-образовательной сферах.
"Мы продолжим курс на выстраивание взаимоуважительных отношений и с Российской Федерацией и другими странами Содружества. Такой же равноправный диалог мы намерены выстаивать и с нашими западными партнерами и партнерами из Азии", - отметил первый замглавы МИД Узбекистана.
Как сообщалось ранее, новый президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев, определяя первоочередные задачи в сфере внешней политики, поставил цель придать новый импульс взаимовыгодным отношениям с соседними странами, в том числе в вопросах, связанных с обустройством границ, которые нередко становятся причинами пограничных конфликтов.
Стратегия развития Узбекистана на 2017-2021 годы была обнародована для общественного обсуждения. Она включает в себя пять приоритетных направлений: внешняя политика, модернизация госуправления, судебно-правовой системы, либерализация экономики, реформы в социальном секторе.
Азербайджан возбудил уголовное дело по 5 статьям по апрельским боестолкновениям 2016 года в зоне карабахского конфликта – военный прокурор
Правительство Азербайджана решит вопросы с занятостью жителей, возвращающихся в село Джоджуг Марджанлы
Киев намерен изучить опыт Баку в вопросе решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев
Азербайджан за 11 месяцев 2016г экспортировал полиэтилена почти на $73 млн
Азербайджан получил в распоряжение место для нацпавильона на «Expo -2017»
Средневзвешенный курс маната на валютном аукционе в пятницу составил около 1,92 AZN/$1
Финская компания будет использовать энергию ветра для морских круизов
Пенсионная система в Азербайджане будет полностью базироваться на страховых принципах – глава Минтруда
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии