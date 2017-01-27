Киев намерен изучить опыт Баку в вопросе решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев

Киев заинтересован в опыте Азербайджана в вопросе решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Проблемы, с которыми Азербайджан столкнулся более 20 лет назад, сегодня крайне актуальны и для Украины. Опыт Азербайджана в вопросе решения проблем внутренне перемещенных лиц крайне ценно для Украины", - сказал А.Рева в пятницу в Баку на встрече с азербайджанским коллегой Салимом Муслимовым.

Он отметил, что государственные органы Азербайджана эффективно подошли к решению вопросов беженцев. "Если в Украине временно перемещенные лица имеют возможность передвигаться по всей Украине и вернуться потом в Донбасс, то в Азербайджане для вынужденных переселенцев этой возможности нет. Государственные органы Азербайджана очень эффективно подошли к этому вопросу. Поэтому, опыт Азербайджана в этом направлении ценен для нас", - отметил он.

Кроме того, А.Рева подчеркнул, что Украина и Азербайджан оказывают взаимную поддержку в вопросе территориальной целостности. "Мы ценим позицию официального Баку в вопросе территориальной целостности и суверенитета Украины. Точно такую же позицию занимает правительство Украины в отношении Азербайджана",- сказал он.

Ф.Исазаде