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Внешняя политика 27.01.2017 13:09

Киев намерен изучить опыт Баку в вопросе решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев

Киев заинтересован в опыте Азербайджана в вопросе решения социальных проблем беженцев и вынужденных переселенцев, заявил министр социальной политики Украины Андрей Рева.

"Проблемы, с которыми Азербайджан столкнулся более 20 лет назад, сегодня крайне актуальны и для Украины. Опыт Азербайджана в вопросе решения проблем внутренне перемещенных лиц крайне ценно для Украины", - сказал А.Рева в пятницу в Баку на встрече с азербайджанским коллегой Салимом Муслимовым.

Он отметил, что государственные органы Азербайджана эффективно подошли к решению вопросов беженцев. "Если в Украине временно перемещенные лица имеют возможность передвигаться по всей Украине и вернуться потом в Донбасс, то в Азербайджане для вынужденных переселенцев этой возможности нет. Государственные органы Азербайджана очень эффективно подошли к этому вопросу. Поэтому, опыт Азербайджана в этом направлении ценен для нас", - отметил он.

Кроме того, А.Рева подчеркнул, что Украина и Азербайджан оказывают взаимную поддержку в вопросе территориальной целостности. "Мы ценим позицию официального Баку в вопросе территориальной целостности и суверенитета Украины. Точно такую же позицию занимает правительство Украины в отношении Азербайджана",- сказал он.

Ф.Исазаде

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, УКРАИНА, БЕЖЕНЦЫ, ОПЫТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]