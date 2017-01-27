Правительство Азербайджана решит вопросы с занятостью жителей, возвращающихся в село Джоджуг Марджанлы

Правительство Азербайджана решит социальные вопросы жителей села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района после их возвращения, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

"Вопрос социального страхования и занятности будет актуализирован после возвращения жителей в село Джоджуг Марджанлы. Эти вопросы будут решены за счет ресурсов ближайшего района",- сказал С.Муслимов корреспонденту агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, никаких проблем с социальным обеспечением данной категории лиц не возникнет.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Ф.Исазаде