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Карабахский конфликт 27.01.2017 13:17

Правительство Азербайджана решит вопросы с занятостью жителей, возвращающихся в село Джоджуг Марджанлы

Правительство Азербайджана решит социальные вопросы жителей села Джоджуг Марджанлы Джабраильского района после их возвращения, заявил министр труда и социальной защиты населения Салим Муслимов.

"Вопрос социального страхования и занятности будет актуализирован после возвращения жителей в село Джоджуг Марджанлы. Эти вопросы будут решены за счет ресурсов ближайшего района",- сказал С.Муслимов корреспонденту агентства "Интерфакс-Азербайджан".

По его словам, никаких проблем с социальным обеспечением данной категории лиц не возникнет.

Как сообщалось ранее, более 190 азербайджанских семей вынужденных переселенцев изъявили желание вернуться в село Джоджуг Марджанлы. Нахождение под оккупацией ВС Армении стратегической высоты Ляля Тепе делало небезопасным проживание в селе Джоджуг Марджанлы, которое могло в любое время оказаться под обстрелом. После того, как в апреле прошлого года высота Ляля Тепе была взята азербайджанской армией, в селе появилась возможность для безопасного проживания.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев ранее подписал распоряжение о выделении 4 млн. манатов на строительство на первом этапе 50 жилых домов, школы и необходимой инфраструктуры в селе Джоджуг Марджанлы.

Ф.Исазаде

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Тэги: СЕЛО, ЖИТЕЛИ, СОЦЗАЩИТА

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]