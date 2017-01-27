Турецкие военные не планируют продолжать наступление в Сирии после захвата города Эль-Баб - Эрдоган

Армии Турции не следует продолжать наступление в Сирии после того, как удастся освободить удерживаемый террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ) город Эль-Баб, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Операция (по захвату города - ИФ) должна быть завершена. Мы должны быстро добиться результата, а смысла после этого продолжать наступление, по идее, нет", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Освобождение Эль-Баба от боевиков ИГ - часть операции "Щит Евфрата", которую турецкая армия проводит с конца августа на севере Сирии. Этот город считается одним из основных оплотов террористов на сирийской территории.