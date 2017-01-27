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Дальнее зарубежье 27.01.2017 13:23

Турецкие военные не планируют продолжать наступление в Сирии после захвата города Эль-Баб - Эрдоган

Армии Турции не следует продолжать наступление в Сирии после того, как удастся освободить удерживаемый террористами из группировки ИГ (запрещена в РФ) город Эль-Баб, заявил в пятницу турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган.

"Операция (по захвату города - ИФ) должна быть завершена. Мы должны быстро добиться результата, а смысла после этого продолжать наступление, по идее, нет", - приводит его слова агентство ЭФЭ.

Освобождение Эль-Баба от боевиков ИГ - часть операции "Щит Евфрата", которую турецкая армия проводит с конца августа на севере Сирии. Этот город считается одним из основных оплотов террористов на сирийской территории.

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Тэги: ТУРЦИЯ, СИРИЯ, ВОЕННЫЕ, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]