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Социум 27.01.2017 13:49

Пенсионная система в Азербайджане будет полностью базироваться на страховых принципах – глава Минтруда

Поправки в закон «О трудовых пенсиях» предусматривают применение минимальной пенсии, заявил министр труда и социальной защиты Азербайджана Салим Муслимов.

Парламентский комитет по труду и социальной политике на заседании 3 февраля обсудит проект поправок в законе.

"Проект подготовлен в соответствии с Концепцией реформирования пенсионной системы", - сказал С.Муслимов.

По его словам, изменения предусматривают применение минимального размера пенсии. "Мы вносим в закон новый элемент – минимальный размер пенсии. Если при расчете пенсии, ее размер будет превышать минимальную пенсию, то работнику вне зависимости от трудового стажа будет назначаться пенсия. В противном случае будем смотреть на стаж. Если у работника есть 25-летний стаж работы, то мы за счет средств системы будем назначать ему минимальную пенсию", - сказал С.Муслимов.

Он отметил, что в результате упраздняется минимальный 12-летний страховой стаж, необходимый в настоящее время для получения пенсии.

Министр подчеркнул, что изменения предусматривают также отказ от понятия «базовая часть трудовой пенсии». "В результате пенсионная система полностью переходит на страховые принципы. Пенсии будут назначаться сугубо исходя из средств, накопленных работником на своем индивидуальном счете и плюс произведенная индексация (на уровень инфляции - ИФ)", - добавил он.

В настоящее время трудовая пенсия в Азербайджане состоит из двух частей: базовая и страховая.

Ф.Исазаде

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Тэги: ПЕНСИЯ, ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО. ПОПРАВКИ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]