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Бизнес и законодательство 27.01.2017 13:58

Азербайджан получил в распоряжение место для нацпавильона на «Expo -2017»

Азербайджан получил место для размещения национального павильона на международной выставке «Expo -2017: Энергия будущего», сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

«Документ, подтверждающий передачу Азербайджану места для павильона на «Expo-2017» подписали генеральный директор национальной компании Астана «Expo -2017» Болаткан Сандыкбаев и глава аппарата Минэнерго Ихтияр Гусейнов», - отмечается в сообщении.

По данным министерства, выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Председателем комиссии по участию Азербайджана на этой выставке является министр энергетики Натиг Алиев. В рамках выставки 9 июля состоится Национальный день Азербайджана.

«Территория площадью 403,3 кв. м., предназначенная для размещения азербайджанского национального павильона, находится в должном для использования состоянии. Концепция павильона основана на девизе «Страна Огней – Энергия, переносимая из прошлого в будущее» и отражает исторические, культурные ценности страны, научный, человеческий капитал, традиции толерантности, современную экономику, Каспий, Великий шелковый путь и Гобустан», - отмечается в информации.

Также в контексте этих ценностей предусмотрена презентация по переходу в Азербайджане от традиционной энергии к альтернативной.

В выставке «Expo-2017: Энергия будущего» примут участие представители более 100 компаний и более 18 международных организаций.

Н.Аббасова

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Тэги: ВЫСТАВКА, ПАВИЛЬОН, МЕСТО

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]