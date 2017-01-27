Азербайджан получил в распоряжение место для нацпавильона на «Expo -2017»

Азербайджан получил место для размещения национального павильона на международной выставке «Expo -2017: Энергия будущего», сообщает пресс-служба министерства энергетики республики.

«Документ, подтверждающий передачу Азербайджану места для павильона на «Expo-2017» подписали генеральный директор национальной компании Астана «Expo -2017» Болаткан Сандыкбаев и глава аппарата Минэнерго Ихтияр Гусейнов», - отмечается в сообщении.

По данным министерства, выставка пройдет в Астане с 10 июня по 10 сентября. Председателем комиссии по участию Азербайджана на этой выставке является министр энергетики Натиг Алиев. В рамках выставки 9 июля состоится Национальный день Азербайджана.

«Территория площадью 403,3 кв. м., предназначенная для размещения азербайджанского национального павильона, находится в должном для использования состоянии. Концепция павильона основана на девизе «Страна Огней – Энергия, переносимая из прошлого в будущее» и отражает исторические, культурные ценности страны, научный, человеческий капитал, традиции толерантности, современную экономику, Каспий, Великий шелковый путь и Гобустан», - отмечается в информации.

Также в контексте этих ценностей предусмотрена презентация по переходу в Азербайджане от традиционной энергии к альтернативной.

В выставке «Expo-2017: Энергия будущего» примут участие представители более 100 компаний и более 18 международных организаций.

Н.Аббасова