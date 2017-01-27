Новый глава МИД ФРГ Габриэль планирует на следующей неделе посетить США - СМИ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетит США с официальным визитом на следующей неделе, пишет немецкая газета "Хандельсблатт" со ссылкой на источники в германском правительстве.

По данным издания, политик намерен посетить Вашингтон и Нью-Йорк.

В частности, в Вашингтоне у З.Габриэля запланированы встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, а также с Рексом Тиллерсоном, которого, как ожидается, назначат на пост госсекретаря США.

Впоследствии новый глава МИД ФРГ посетит Францию, где встретится с французским коллегой Жан-Марком Эро.

Ранее в пятницу президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от занимаемой должности главы МИД Германии. Полномочия министра иностранных дел страны были переданы бывшему министру экономики и вице-канцлеру ФРГ З.Габриэлю.