Новый глава МИД ФРГ Габриэль планирует на следующей неделе посетить США - СМИ

Министр иностранных дел Германии Зигмар Габриэль посетит США с официальным визитом на следующей неделе, пишет немецкая газета "Хандельсблатт" со ссылкой на источники в германском правительстве.
По данным издания, политик намерен посетить Вашингтон и Нью-Йорк.
В частности, в Вашингтоне у З.Габриэля запланированы встречи с вице-президентом США Майком Пенсом, а также с Рексом Тиллерсоном, которого, как ожидается, назначат на пост госсекретаря США.
Впоследствии новый глава МИД ФРГ посетит Францию, где встретится с французским коллегой Жан-Марком Эро.
Ранее в пятницу президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от занимаемой должности главы МИД Германии. Полномочия министра иностранных дел страны были переданы бывшему министру экономики и вице-канцлеру ФРГ З.Габриэлю.
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