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Петиция за обнародование налоговой декларации Трампа набрала рекордное число подписей на сайте Белого дома

Размещенная на сайте Белого дома петиция с призывом к президенту США Дональду Трампу обнародовать его налоговую декларацию собрала рекордное число подписей.

На данный момент петицию подписали уже 378 тыс. человек. Для ее рассмотрения необходимо было собрать 100 тыс. подписей.

Авторы документа призывают "незамедлительно опубликовать полную налоговую декларацию Дональда Трампа со всей информацией, необходимой для проверки соответствия статье конституции о вознаграждениях госслужащих".

Речь идет о положении, запрещающем американским госслужащим получать денежные средства и иные вознаграждения от иностранных государств, которое, по мнению некоторых юристов, нарушает Д.Трамп, так как владеет бизнесом, получающим доходы за рубежом.

Согласно правилам, после набора необходимого количества подписей петиция будет в течение 60 дней рассмотрена администрацией президента.

Как отмечает вашингтонское издание "Хилл", эта петиция установила рекорд по количеству подписей среди тех, которые ранее публиковались на сайте Белого дома. Более того, необходимые 100 тыс. подписей она собрала в первые сутки после публикации.

При этом, другая петиция, с призывом к отставке президента на основании все того же положения об иностранных вознаграждениях, собрала только 22 тыс. подписей.

Как сообщалось, вашингтонская группа правозащитников ранее на этой неделе на том же основании подала иск против президента.

В иске, составленном организацией Citizens for Responsibility and Ethics in Washington (CREW) говорится, что Д.Трамп нарушает статью конституции, запрещающую ему получать деньги и ценности от иностранных правительств.

Суть претензий CREW заключается в том, что Д.Трамп до вступления в должность не продал свои активы, хотя и отошел от руководства компанией.

Как сообщалось, на пресс-конференции 11 января советник Д.Трампа по налогам Шери Диллон подробно выступала на тему конфликта интересов. Она сообщила, что Д.Трамп разрывает все связи с Trump Organization.

"Полный отказ от руководства компанией, отсутствие сделок с иностранными государствами, одобрение сделок специалистом по этике, информационные ограничения - все это поможет разделить президентство Трампа и Trump Organization", - сказала она.

Она добавила, что подготовленные меры обеспечат полную изоляцию Д.Трампа на посту президента от дел его компании, и позволит ему "сосредоточиться на управлении страной".

Руководство компанией передано двум сыновьям Д.Трампа - Эрику и Дону. Продавать компанию миллиардер считает нецелесообразным.

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Тэги: США, ТРАМП, НАЛОГИ, ПЕТИЦИЯ


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