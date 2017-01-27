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Регион 27.01.2017 16:00

Россия в начале весны проведет в Дели конференцию по вопросу поставок вооружений в Индию - Рогозин

Россия намерена обсудить с Индией вопросы поставок вооружения во время конференции в Дели в начале весны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"У нас в начале весны в Дели пройдет военно-промышленная конференция, на которой мы рассмотрим все вопросы, связанные с поставками российских вооружений, их ремонтов и сервисного обслуживания на территории Индии, а также создание совместных производств в рамках концепции премьер-министра Индии", - заявил Д.Рогозин.

Он отметил, что Россия готова предложить индийским партнерам закупить легкий истребитель "МиГ-35".

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Тэги: РОССИЯ, ИНДИЯ, ВООРУЖЕНИЯ, ПОСТАВКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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