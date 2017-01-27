Россия в начале весны проведет в Дели конференцию по вопросу поставок вооружений в Индию - Рогозин

Россия намерена обсудить с Индией вопросы поставок вооружения во время конференции в Дели в начале весны, сообщил журналистам вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин.

"У нас в начале весны в Дели пройдет военно-промышленная конференция, на которой мы рассмотрим все вопросы, связанные с поставками российских вооружений, их ремонтов и сервисного обслуживания на территории Индии, а также создание совместных производств в рамках концепции премьер-министра Индии", - заявил Д.Рогозин.

Он отметил, что Россия готова предложить индийским партнерам закупить легкий истребитель "МиГ-35".