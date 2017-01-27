Великобритания будет соблюдать правила ЕС по торговым сделкам до полного выхода страны из его состава - британский министр

Британский министр финансов Филип Хэммонд в пятницу заявил, что, пока Великобритания является полноценным членом Евросоюза, она будет придерживаться установленного ЕС свода правил в вопросе торговых сделок.

"Великобритания пока остается полноценным членом Евросоюза", - сказал Ф.Хэммонд по прибытии в Брюссель на переговоры с министрами финансов стран-членов ЕС.

По его словам, правительство британского премьера Терезы Мэй будет "продолжать соблюдать правила и положения и законы Европейского союза" до тех пор, пока Великобритания будет оставаться в его составе полноценным членом.

Он отметил, что Великобритания "помнит о своих обязательствах и будет четко их выполнять".

Заявления Ф.Хэммонда были сделаны в преддверии встречи Т.Мэй и президента США Дональда Трампа, которая должна пройти позже в пятницу в Вашингтоне.

Ранее Т.Мэй заявила, что Великобритания будет стремиться заключить торговое соглашение с США. Однако, согласно правилам ЕС, странам блока не разрешается проводить двусторонние переговоры по любым торговым соглашениям с третьими странами, пока они являются членами союза.