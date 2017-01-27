Азербайджан возбудил уголовное дело по 5 статьям по апрельским боестолкновениям 2016 года в зоне карабахского конфликта – военный прокурор

Военная прокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело в связи с боелстокновениями в зоне нагорно-карабахского конфликта в апреле 2016 года, заявил военный прокурор Ханлар Велиев.
«В связи с боестолкновениями на линии армяно-азербайджанского фронта в апреле 2016 года возбуждено уголовное дело по пяти статьям Уголовного кодекса Азербайджана», - отметил Х.Велиев на расширенном коллегиальном совещании Военной прокуратуры республики в пятницу.
По его словам, уголовное дело возбуждено по статьям «Покушение на совершение умышленного убийства по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды двух или более лиц, совершенное с особой жестокостью или общеопасным способом», «Умышленное убийство по мотиву национальной, расовой, религиозной ненависти или вражды двух или более лиц» УК.
«В апреле прошлого года незаконные армянские военные соединения, грубо нарушив режим прекращения огня и требования международного права, подвергли интенсивному обстрелу из крупнокалиберного оружия, минометов и гранатометов, артиллерийской техники населенные пункты и гражданские объекты Азербайджана, расположенные как вдоль линии фронта, так и в удалении от нее. Уголовное дело возбуждено по фактам умышленного убийства и попыток умышленного убийства военнослужащих ВС Азербайджана со стороны ВС Армении по мотиву национальной ненависти и вражды», - сказал военный прокурор Азербайджана.
Как отметил Х.Велиев, в настоящее время продолжается предварительное расследование по делу.
Р.Бабаев
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