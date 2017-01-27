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ТЭК 27.01.2017 16:01

Азербайджан за 11 месяцев 2016г экспортировал полиэтилена почти на $73 млн

Азербайджан в январе-ноябре 2016 года экспортировал 76,946 тыс. тонн полиэтилена, что на 3,2% ниже показателя аналогичного периода 2015 года, сообщили агентству «Интерфакс-Азербайджан» в правительстве.

"Общая стоимость экспортированного полиэтилена составила $72 млн 844,5 тыс. (спад на 7,5%)", - отметили в правительство.

Кроме этого, за отчетный период из Азербайджана экспортировано 195,3 тыс. тонн авиационного керосина (спад на 28,1%) на сумму $62 млн 858,8 тыс. (спад на 47,9%), газойля – 1 млн 124,8 тыс. тонн (спад на 29,9%) на $282 млн 43 тыс. (спад на 47,9%), нефтяного кокса – 150,6 тыс. тонн (спад на 37,5%) на $9 млн 77,9 тыс. (спад на 39,9%).

В 2015 году Азербайджан экспортировал полиэтилена на $86,8 млн, авиационного керосина на $153,4 млн, газойля на $568,6 млн, нефтяного кокса на $17,04 млн.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
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Тэги: ПОЛИЭТИЛЕН, ЭКСПОРТ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]