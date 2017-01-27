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Дальнее зарубежье 27.01.2017 16:45

Трамп поручит Пентагону проанализировать ситуацию с ядерным арсеналом и системой ПРО США

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Белый дом готовит президентские указы для Пентагона, в частности, касающиеся ядерных сил США, пишет газета "Нью-Йорк таймс".

По информации издания, президент Дональд Трамп, который в пятницу впервые посетит оборонное ведомство с момента инаугурации, в частности, распорядятся провести анализ возможностей ядерных сил страны.

В статье не уточняется, когда именно Белый дом запросит Пентагон представить такой анализ, и что должно в нем содержаться.

Издание отмечает, что Д.Трамп также попросит у ведомства отчет о том, как можно усовершенствовать американскую систему ПРО.

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Тэги: США, ТРАМП, ПЕНТАГОН, ПЛАНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]