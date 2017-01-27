Трамп поручит Пентагону проанализировать ситуацию с ядерным арсеналом и системой ПРО США

Вашингтон. 27 января. ИНТЕРФАКС - Белый дом готовит президентские указы для Пентагона, в частности, касающиеся ядерных сил США, пишет газета "Нью-Йорк таймс".

По информации издания, президент Дональд Трамп, который в пятницу впервые посетит оборонное ведомство с момента инаугурации, в частности, распорядятся провести анализ возможностей ядерных сил страны.

В статье не уточняется, когда именно Белый дом запросит Пентагон представить такой анализ, и что должно в нем содержаться.

Издание отмечает, что Д.Трамп также попросит у ведомства отчет о том, как можно усовершенствовать американскую систему ПРО.

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