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ТЭК 27.01.2017 16:18

Цены на нефть снижаются, но завершают неделю ростом, Brent у $55,6 за баррель

Нефть дешевеет в пятницу, но завершает ростом вторую неделю подряд на заявлениях стран ОПЕК и других государств о соблюдении договоренностей о сокращении добычи.

Цена мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:48 в пятницу снизилась на $0,62 (1,1%) - до $55,62 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на март на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась на $0,4 (0,74%) - до $53,38 за баррель.

С начала недели Brent подорожала на 0,2%, WTI - на 1,8%.

Эксперты объясняют рост котировок ожиданиями рынка, что страны, договорившиеся о снижении добычи на 1,8 млн баррелей в сутки, или 2% мирового производства, выполнят взятые на себя обязательства. По мнению многих аналитиков, это приведет к установлению баланса спроса и предложения на рынке к середине текущего года.

"Рынок ведет себя довольно странно, игнорируя негативные новости, такие, как рост запасов и добычи в США, и видит даже самые незначительные сигналы сокращения поставок как возможность для роста цен", - говорится в отчете аналитиков Commerzbank.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
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Тэги: МИР, НЕФТЬ, ЦЕНА, ДЕНЬ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]