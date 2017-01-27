Чешская Energo-Pro в 2017г на треть увеличит вложения в развитие электросетей в Грузии

Чешская компании Energo-Pro, владеющая в Грузии рядом крупных энергообъектов, в 2017 году планирует инвестировать в реконструкцию и развитие электросетей в регионах страны 65 млн лари ($24,1 млн по текущему курсу - ИФ).

Как сообщает Energo-Pro Georgia, в 2016 году на эти цели было направлено 50,4 млн лари. Таким образом, в этом году инвестиции возрастут на 29%.

В минувшем году средства были направлены на ремонт и модернизацию сетей, подключение новых абонентов, установку индивидуальных счетчиков, а также на реконструкцию гидроэлектростанций. Эти работы будут продолжены и в текущем году, что позволит увеличить мощности собственных объектов генерации компании и значительно повысить качество обслуживания потребителей, отмечается в сообщении.

В 2016 году Energo-Pro Georgia увеличила объем поставок электроэнергии потребителям на 3,3% по сравнению с 2015 годом - до 4 млрд 739,9 млн кВт.ч, что составило 43% общего объема потребления электроэнергии в Грузии.

Energo-Pro, владеющая объектами генерации и дистрибуции в Чехии, Болгарии и Турции, работает в Грузии с июня 2007 года, купив активы АО "Объединенная дистрибьюторская энергокомпания Грузии" и АО "Аджарская энергокомпания", а также 6 гидроэлектростанций на западе страны. Позже она стала владельцем еще 9 грузинских ГЭС средней и малой мощности, а также газотурбинной электростанции.

Чешская компания обслуживает в Грузии более 1 млн абонентов, оказывая услуги на 70% ее территории. Суммарная мощность объектов генерации составляет 579,25 МВт.

Официальный курс на 27 января - 2,6987 лари/$1.