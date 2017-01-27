Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Мультикультурализм


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Пресс-центр


Точка зрения


РИО-2016


Руководство


Архив



Курсы валют

USD   1.9068 EUR   2.0353 RUR   0.0316 GBR   2.3958 TRY   0.4928

Цена на нефть

    $/bbl WTI   52.75 Brent   55.08

Погода в Баку

  ночь день Сегодня Завтра 29 Янв -1° 30 Янв -1°

Дальнее зарубежье 27.01.2017 18:30

Власти ФРГ подозревают бывшего CEO Volkswagen Винтеркорна в мошенничестве

Прокуратура германского города Брауншвейга проводит расследование в отношении бывшего CEO автомобилестроительного концерна Volkswagen AG Мартина Винтеркорна, подозревая его в мошенничестве в связи с "дизельгейтом" и нарушении антимонопольного законодательства, пишет MarketWatch.

По мнению следствия, собранные доказательства указывают на то, что М.Винтеркорн, покинувший компанию в 2015 году, знал о завышении выбросов вредных веществ у машин с дизельными двигателями до того, как скандал стал публичным.

Сам М.Винтеркорн отрицает данное обвинение.

Скандал вокруг Volkswagen разразился в сентябре 2015 года, после того как американское Агентство по охране окружающей среды (EPA) выявило, что концерн устанавливал на своих автомобилях с дизельными двигателями компьютерные программы, которые во время проверок занижают показатели выброса вредных веществ. Реальные же выхлопы превышали допустимые нормы в 40 раз в отдельных случаях. Компания зарезервировала на судебные расходы почти $21 млрд.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]
Версия для печати
Тэги: ГЕРМАНИЯ, VOLKSWAGEN, РАССЛЕДОВАНИЕ


Похожие новости


Volkswagen сократит 30 тыс. человек и сэкономит 3,7 млрд евро для выплат по дизельгейту - СМИ Volkswagen отзывает более 1,68 млн автомобилей по всему миру

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Пресс-центр

Точка зрения

Мультикультурализм

РИО-2016

© Interfax-Azerbaijan
2006-2017
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]