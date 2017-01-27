Анкара не исключает отмены миграционного договора с Грецией о возврате беженцев - МИД Турции

Турция может пересмотреть договор с Грецией о возврате нелегальных иммигрантов после решения греческого суда, отказавшего экстрадировать турецких военных, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
"В настоящий момент мы обдумываем наши дальнейшие действия. Мы намерены предпринять все необходимые шаги, в том числе отменить это соглашение о возврате беженцев", - сказал министр в интервью турецкому государственному телеканалу TRT.
Речь идет о договоренности, которая была заключена между Турцией и ЕС в марте прошлого года. Целью соглашения является сдерживание наплыва беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.
Накануне верховный суд Греции отклонил запрос Турции об экстрадиции восьми турецких военных, которые подозреваются в причастности к неудавшейся попытке военного переворота в Турции в июле прошлого года.
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