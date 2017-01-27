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Регион 27.01.2017 17:00

Анкара не исключает отмены миграционного договора с Грецией о возврате беженцев - МИД Турции

Турция может пересмотреть договор с Грецией о возврате нелегальных иммигрантов после решения греческого суда, отказавшего экстрадировать турецких военных, заявил в пятницу глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

"В настоящий момент мы обдумываем наши дальнейшие действия. Мы намерены предпринять все необходимые шаги, в том числе отменить это соглашение о возврате беженцев", - сказал министр в интервью турецкому государственному телеканалу TRT.

Речь идет о договоренности, которая была заключена между Турцией и ЕС в марте прошлого года. Целью соглашения является сдерживание наплыва беженцев в страны ЕС. Таким образом, все нелегалы, которые после 20 марта добрались с территории Турции до Греции, должны быть отправлены обратно.

Накануне верховный суд Греции отклонил запрос Турции об экстрадиции восьми турецких военных, которые подозреваются в причастности к неудавшейся попытке военного переворота в Турции в июле прошлого года.

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Тэги: ТУРЦИЯ, ГРЕЦИЯ, СОГЛАШЕНИЕ, ОТМЕНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]