В Азербайджане в 2016 году обезврежено более 1 тыс. преступных групп – глава МВД

Правоохранительным органам Азербайджана в 2016 году удалось обезвредить более 1 тыс. преступных групп, заявил глава МВД Рамиль Усубов на заседании коллегии ведомства в пятницу.

«В результате оперативно-розыскных мероприятий в минувшем году в Азербайджане было обезврежено 1,032 тыс. преступных групп, совершивших 2,755 тыс. преступлений», - подчеркнул Р.Усубов.

Он отметил, что раскрываемость преступлений в 2016 году составила 83,2%.

«В прошлом году было выявлено местонахождение 75 лиц, объявленных в международный розыск со стороны Национального бюро Интерпола, и 37 граждан, разыскиваемых со стороны стран-членов этой организации. Одновременно к уголовной ответственности были привлечены 13,911 тыс. совершивших различные преступления лиц, в том числе 2,449 тыс. граждан, совершивших тяжкие и особо тяжкие преступления», - сказал Р.Усубов.

За минувший год с помощью технических возможностей системы «Безопасный город» удалось раскрыть 14,668 тыс. дорожно-транспортных происшествий, в том числе связанные с автонаездами.

Р.Бабаев