На следующей неделе генсек Совета Европы Ягланд посетит Грузию

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд 30-31 января с официальным визитом посетит Грузию, сообщает пресс-служба министерства иностранных дел Грузии.

В ходе визита Т.Ягланд проведет встречи с руководство парламента и правительства, президентом Грузии Георгием Маргвелашвили.

"На встречах в Тбилиси будут рассмотрены вопросы сотрудничества Грузии с Советом Европы. Особое внимание будет уделено положению на оккупированных грузинских территориях и включенности Совета Европы в вопросах соблюдения прав человека в зонах конфликта. Будет рассмотрен и план действий Совета Европы на 2016-2019 годы, который предусматривает реализацию в Грузии ряда конкретных программ по верховенству закона и защиты прав человека", - сообщает пресс-служба МИД Грузии.