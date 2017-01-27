Спецслужба Азербайджана ликвидировала религиозного экстремиста

Специальная оперативная группа Службы государственной безопасности (СГБ) ликвидировала гражданина Азербайджана, подозреваемого в религиозном экстремизме.

«СГБ провела 26 января спецоперацию по задержанию гражданина Азербайджана Джейхуна Оджагова, подозреваемого в религиозном экстремизме. В ходе операции Дж.Оджагов оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован специальной оперативной группой»,- говорится в сообщении СГБ.

По данному факту идут оперативно-следственные мероприятия.

Ф.Исазаде