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Внутренняя политика 27.01.2017 17:25

Спецслужба Азербайджана ликвидировала религиозного экстремиста

Специальная оперативная группа Службы государственной безопасности (СГБ) ликвидировала гражданина Азербайджана, подозреваемого в религиозном экстремизме.

«СГБ провела 26 января спецоперацию по задержанию гражданина Азербайджана Джейхуна Оджагова, подозреваемого в религиозном экстремизме. В ходе операции Дж.Оджагов оказал вооруженное сопротивление и был ликвидирован специальной оперативной группой»,- говорится в сообщении СГБ.

По данному факту идут оперативно-следственные мероприятия.

Ф.Исазаде

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Тэги: СГБ, ЭКСТРЕМИСТ, ЛИКВИДАЦИЯ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]