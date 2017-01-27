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Происшествия 27.01.2017 17:34

За валютные махинации в Азербайджане в 2016 году к уголовной ответственности привлечены 7 человек – глава МВД

Правоохранительные органы Азербайджана в 2016 году задержали за валютные махинации 7 человек, материалы по ним направлены для дальнейшего расследования в Министерство налогов, заявил министр внутренних дел Рамиль Усубов.

«В 2016 году за нарушение требований валютного законодательства были задержаны 7 человек, которые пытались продать, в общей сложности, $195,65 тыс. и 30 тыс. евро. Собранные в отношении их материалы были направлены для дальнейшего расследования в Минналогов», - сказал Р.Усубов в пятницу на коллегии МВД.

Кроме этого, к административной ответственности за аналогичные проступки были привлечены 262 человека. «За год в Азербайджане было выявлено 33 преступления, связанных с изготовлением и продажей фальшивых денег. В результате из нелегального оборота было изъято 931 фальшивая купюра различного номинала», - сказал министр.

Р.Усубов отметил, что из незаконного оборота были, в целом, изъяты фальшивые купюры на 47 тыс. манат, $10 тыс. и 9,5 тыс. евро.

«Также из оборота было изъято более 35 тонн просроченных продуктов питания и строительных материалов», - подчеркнул он.

Р.Бабаев

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Тэги: ВАЛЮТА, МАХИНАЦИИ

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 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]