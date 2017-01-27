Глава ГТК Азербайджана стал генерал-полковником – распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о присвоении звания генерал-полковника таможенной службы председателю Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдыну Алиеву, сообщает сайт главы государства.
Кроме этого, звания генерал-майоров присвоены начальнику Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере ГТК Бабе Салаеву и начальнику Главного управления автотранспортной таможни Исмаилу Гусейнову.
Р.Бабаев
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