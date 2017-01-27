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Внутренняя политика 27.01.2017 17:49

Глава ГТК Азербайджана стал генерал-полковником – распоряжение президента

Президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился о присвоении звания генерал-полковника таможенной службы председателю Государственного таможенного комитета (ГТК) Айдыну Алиеву, сообщает сайт главы государства.

Кроме этого, звания генерал-майоров присвоены начальнику Главного управления по борьбе с правонарушениями в таможенной сфере ГТК Бабе Салаеву и начальнику Главного управления автотранспортной таможни Исмаилу Гусейнову.

Р.Бабаев

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Тэги: ПРЕЗИДЕНТ, ГОСТАМОЖНЯ, ЗВАНИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]