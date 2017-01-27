Алжир намерен в 2017г увеличить экспорт газа на 3 млрд куб. м

Sonatrach, государственная нефтегазовая компания Алжира, намерена в 2017 году нарастить экспорт газа в Европу до 57 млрд куб м с нынешних 54 млрд, сообщает общеарабская газета "аль-Кудс аль-Арабий" со ссылкой на официального представителя компании.
Из общего количества газового экспорта 17 млрд куб. м будет поставлено в сжиженном виде.
Издание отмечает, что после нескольких лет стагнации в прошлом году нефтегазовая отрасль стала показывать признаки оживления благодаря рационализации использования ресурсов, пуску в строй замороженных объектов и развитию трубопроводной системы.
В то же время инвесторов настораживает тот факт, что Алжир в последнее время не проводил никаких аукционов на право пользования недрами, хотя они отмечают, что в ходе двусторонних переговоров представители Sonatrach стали проявлять больше гибкости и готовности к компромиссным решениям.
Газета также сообщает, что в ближайшие дни алжирская компания после завершения регламентных работ полностью восстановит работу терминала СПГ Скикда (Skikda) для экспорта сжиженного газа в Европу.
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