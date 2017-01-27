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Карабахский конфликт 27.01.2017 18:00

Посольство Армении пытается организовать в Тбилиси провокационные мероприятия по 25-летию армянской армии

К 25-летию армянской армии 28 января в Грузии предусмотрено проведение ряда мероприятий, сообщает корреспондент агентства «Интерфакс-Азербайджан» из Тбилиси.

По тексту поздравительных писем и приглашений, распространяемых посольством Армении в Грузии становится ясно, что армянская пропагандистская машина в очередной раз будет прославлять сепаратизм, оккупацию и агрессию в отношении соседних государств.

В частности, в поздравительном послании посольства Армении в Грузии отмечается, что армянская армия была возрождена в сложной ситуации и смогла «силой оружия освободить исторические армянские земли», то есть прославляются оккупационные действия и захват территорий Азербайджана.

Комментируя агентству «Интерфакс-Азербайджан» предстоящие в Тбилиси мероприятия, политолог Фуад Ахундов отметил, что всю «мощь и непобедимость» армянская армия продемонстрировала в боях в апреле 2016 года, когда азербайджанские ВС без привлечения дополнительных резервов в течение нескольких часов сумели взломать так называемую «линию Оганяна» и прогнать врага на несколько километров.

«Но в Тбилиси видимо будут говорить не об освобожденных азербайджанской армией 2 тыс. га территорий, а о том, как они смогли «успешно противостоять» хорошо вооруженному противнику. Навряд ли там вспомнят о том, что после апрельских боев практически полностью был сменен командный состав ВС Армении, включая и глав оккупационных частей в Карабахе, своего поста лишился и министр обороны и глава Генштаба. Не то ли является истинным показателем поражения? Ведь, как известно, победный состав не меняют», - сказал Ф.Ахундов.

«Но если и вспомнят об апрельских боях, то только с точки зрения «отражения» контрнаступательной операции азербайджанских ВС. Хотя в чем заключается это «отражение», так и непонятно. Как известно, азербайджанские ВС в ходе апрельских боев выполнили все поставленные задачи, освободив 2 тыс. га территории и захватив ряд господствующих высот. Именно благодаря этому на днях президент Азербайджана Ильхам Алиев распорядился провести восстановительные работы в освобожденном в апреле селе Джоджуг Марджанлы Джабраильского района. А армянскому руководству, кроме пустых фраз, своему народу представить нечего. Вот и кормят Серж Саргсян (президент Армении - ИФ) и Виген Саркисян (министр обороны - ИФ) своих граждан необоснованной бравадой, не подкрепленной никакими действиями», - сказал Ф.Ахундов.

А.Азизов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, АРМЕНИЯ, ГРУЗИЯ, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]