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Дальнее зарубежье 27.01.2017 18:15

Премьера Нетаньяху в третий раз допросили по делу о коррупции

Израильские следователи по антикоррупционным делам провели третью беседу с главой правительства Биньямином Нетаньяху, сообщают местные СМИ.

Ранее премьер-министра допрашивали в связи с подозрением в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнеса, в том числе от издательского дома "Едиот Ахронот", и в связи с расследованием переговоров премьер-министра с представителями медиа-сообщества.

В частности, в ходе этих переговоров обсуждалась возможность усиления роли проправительственного издания "Едиот Ахронот" и ограничения возможности его основных конкурентов.

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Тэги: ИЗРАИЛЬ, ПРЕМЬЕР, ДОПРОС


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]