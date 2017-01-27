Премьера Нетаньяху в третий раз допросили по делу о коррупции

Израильские следователи по антикоррупционным делам провели третью беседу с главой правительства Биньямином Нетаньяху, сообщают местные СМИ.

Ранее премьер-министра допрашивали в связи с подозрением в получении дорогостоящих подарков от представителей бизнеса, в том числе от издательского дома "Едиот Ахронот", и в связи с расследованием переговоров премьер-министра с представителями медиа-сообщества.

В частности, в ходе этих переговоров обсуждалась возможность усиления роли проправительственного издания "Едиот Ахронот" и ограничения возможности его основных конкурентов.