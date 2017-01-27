Ученые считают недопустимо высоким прогнозируемый уровень негативного влияния строительства ГЭС в Монголии на экологию Байкала

Сибирские ученые завершили первый этап оценки возможного воздействия будущих монгольских гидроэлектростанций на реку Селенгу и озеро Байкал, которую они проводят по заказу Минприроды России, сообщает пресс-служба Иркутского научного центра Сибирского отделения (СО) РАН.

"Более 65% прогнозируемых последствий строительства монгольских ГЭС на Селенге и ее притоках могут быть отнесены к разряду негативных для экосистем реки и озера Байкал. Еще 35% не поддаются прогнозу до момента ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений", - цитирует пресс-служба директора института общей и экспериментальной биологии СО РАН Леонида Убугунова.

Эксперт считает, что "прогнозируемый уровень экологической негативности, а также степень неопределенности при попытке реализации планов строительства ГЭС недопустимо высоки".

Среди возможных последствий зарегулирования Селенги для Байкала ученый назвал ухудшение качества воды, изменение уровня озера до неестественных для него показателей, снижение биоразнообразия и развитие чуждых сообществ.

"При особо низких уровнях воды зимой полное промерзание в протоках дельты Селенги и на мелководьях Байкала приведет к полной гибели гидробионтов, являющихся кормовой базой для рыб", - отмечается в сообщении.

Помимо долгосрочных изменений возведение монгольских ГЭС может дать и краткосрочные негативные последствия. Например, масштабную эвтрофикацию эвтрофикацию (процесс превращения водоема в болото, может быть вызван как естественным старением, так и антропогенным воздействием - ИФ) Байкала, которую вызовет попадание в водоем почвенного слоя, смытого в результате наполнения водохранилищ.

"Будут затоплены огромные территории, и весь этот почвенный слой с биогенными элементами окажется в Байкале", - цитирует пресс-служба директора НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максима Тимофеева.

Второй этап масштабного исследования, предусматривающий оценку рисков для экосистемы Селенги и Байкала, должен быть полностью завершен к 30 июня 2017 года.

Монголия намерена построить несколько гидроэлектростанций в бассейне Селенги, обеспечивающей поступление большей части воды в Байкал.

Российские власти и общественники не раз выражали озабоченность в связи с планами монгольской стороны. В данный момент финансирование проектов заморожено, России также удалось добиться согласия Монголии на проведение общественных консультаций по ГЭС на территории Бурятии и Иркутской области. Однако сроки их проведения пока не назначены.