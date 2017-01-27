Ученые считают недопустимо высоким прогнозируемый уровень негативного влияния строительства ГЭС в Монголии на экологию Байкала

Сибирские ученые завершили первый этап оценки возможного воздействия будущих монгольских гидроэлектростанций на реку Селенгу и озеро Байкал, которую они проводят по заказу Минприроды России, сообщает пресс-служба Иркутского научного центра Сибирского отделения (СО) РАН.
"Более 65% прогнозируемых последствий строительства монгольских ГЭС на Селенге и ее притоках могут быть отнесены к разряду негативных для экосистем реки и озера Байкал. Еще 35% не поддаются прогнозу до момента ввода в эксплуатацию гидротехнических сооружений", - цитирует пресс-служба директора института общей и экспериментальной биологии СО РАН Леонида Убугунова.
Эксперт считает, что "прогнозируемый уровень экологической негативности, а также степень неопределенности при попытке реализации планов строительства ГЭС недопустимо высоки".
Среди возможных последствий зарегулирования Селенги для Байкала ученый назвал ухудшение качества воды, изменение уровня озера до неестественных для него показателей, снижение биоразнообразия и развитие чуждых сообществ.
"При особо низких уровнях воды зимой полное промерзание в протоках дельты Селенги и на мелководьях Байкала приведет к полной гибели гидробионтов, являющихся кормовой базой для рыб", - отмечается в сообщении.
Помимо долгосрочных изменений возведение монгольских ГЭС может дать и краткосрочные негативные последствия. Например, масштабную эвтрофикацию эвтрофикацию (процесс превращения водоема в болото, может быть вызван как естественным старением, так и антропогенным воздействием - ИФ) Байкала, которую вызовет попадание в водоем почвенного слоя, смытого в результате наполнения водохранилищ.
"Будут затоплены огромные территории, и весь этот почвенный слой с биогенными элементами окажется в Байкале", - цитирует пресс-служба директора НИИ биологии Иркутского госуниверситета Максима Тимофеева.
Второй этап масштабного исследования, предусматривающий оценку рисков для экосистемы Селенги и Байкала, должен быть полностью завершен к 30 июня 2017 года.
Монголия намерена построить несколько гидроэлектростанций в бассейне Селенги, обеспечивающей поступление большей части воды в Байкал.
Российские власти и общественники не раз выражали озабоченность в связи с планами монгольской стороны. В данный момент финансирование проектов заморожено, России также удалось добиться согласия Монголии на проведение общественных консультаций по ГЭС на территории Бурятии и Иркутской области. Однако сроки их проведения пока не назначены.
Группа азербайджанских миротворцев в составе 41 военнослужащего вернулась из Афганистана на родину
Посольство Армении пытается организовать в Тбилиси провокационные мероприятия по 25-летию армянской армии
Глава ГТК Азербайджана стал генерал-полковником – распоряжение президента
Алжир намерен в 2017г увеличить экспорт газа на 3 млрд куб. м
Азербайджанская TBC Kredit планирует эмиссию облигаций на 1 млн манатов
Сотрудники МЧС спасли трех человек из горящего здания в Баку
Глава комитета РФС по безопасности Маркин исключает повторение на Кубке Конфедераций и ЧМ-2018 беспорядков, имевших место на ЧЕ-2016
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии