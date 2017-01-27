Тема антироссийских санкций может быть поднята в телефонном разговоре Трампа и Путина - советник президента США

Тема антироссийских санкций, введенных прежней администрацией США, может быть включена в повестку разговора президентов США и России Дональда Трампа и Владимира Путина, считает советник американского президента Келлиэнн Конуэй.
"Все это находится в процессе рассмотрения", - сказала она, согласно опубликованной стенограмме интервью в пятницу телеканалу "Фокс-ньюс", отвечая на вопрос: "Я понимаю, что президент Д.Трамп будет звонить Владимиру Путину в субботу. Некоторые полагают, что санкции прежней администрации прямо сейчас находятся в обсуждении. Что вы можете сказать о повестке?".
"(Это происходит) в дополнение к улучшению отношений с различными мировыми лидерами и их странами", - добавила она.
Ранее журналист издания "Политико" Сьюзан Глассер сообщила, что администрация Д.Трампа, вероятно, готовится в одностороннем порядке снять санкции, существующие в отношении РФ.
"Слышала, что в администрации Трампа циркулирует проект указа об ослаблении антироссийских санкций. Будет ли это утверждено до назначения (Рекса) Тиллерсона госсекретарем?", - написала она в своем "Твиттере".
В следующем "твите" она уточнила: "Несколько источников сообщили, что предложенный указ предполагает снятие санкций в одностороннем порядке".
Из сообщений С.Глассер неясно, идет ли речь об отмене всех ограничительных мер или только об ослаблении санкционного режима.
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