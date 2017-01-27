Группа азербайджанских миротворцев в составе 41 военнослужащего вернулась из Афганистана на родину

Группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, проводящая не боевую деятельность в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" и состоящая из 41 военнослужащего вернулась из Афганистана на родину, сообщает Минобороны.
«В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев ВС, проводящая не боевую деятельность в составе миссии НАТО "Решительная поддержка в составе 41 военнослужащего вернулась из Афганистана»,- отмечается в сообщении оборонного ведомства.
Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.
В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.
Ф.Исазаде
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