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Внешняя политика 27.01.2017 20:02

Группа азербайджанских миротворцев в составе 41 военнослужащего вернулась из Афганистана на родину

Группа миротворцев Вооруженных сил Азербайджана, проводящая не боевую деятельность в составе миссии НАТО "Решительная поддержка" и состоящая из 41 военнослужащего вернулась из Афганистана на родину, сообщает Минобороны.

«В соответствии с планом в ротационном порядке группа миротворцев ВС, проводящая не боевую деятельность в составе миссии НАТО "Решительная поддержка в составе 41 военнослужащего вернулась из Афганистана»,- отмечается в сообщении оборонного ведомства.

Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась с 20 ноября 2002 года.

В настоящее время в данной миссии в Афганистане принимают участие 90 военнослужащих, 2 военных врача и 2 офицера инженерных войск ВС Азербайджана.

Ф.Исазаде

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]