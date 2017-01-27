Московского раввина задержали за нарушение миграционного законодательства

Полиция задержала в пятницу раввина московской синагоги Среди Своих Йосефа Херсонского.

Как сообщил он на своей странице в соцсети, ему вменяют нарушение миграционного законодательства - "статья с риском депортации".

По словам раввина, его доставили в Хамовнический районный суд, где сегодня должно было состояться заседание.

"Отпустили на шабат. Суд отложен до понедельника", - добавил он.

По данным пресс-службы упомянутой синагоги, Й.Херсонский в 1991 году вместе с семьей репатриировался в Израиль с Украины. С 2002 года является раввином Федерации еврейских общин России.