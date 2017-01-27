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СНГ 27.01.2017 20:57

Московского раввина задержали за нарушение миграционного законодательства

Полиция задержала в пятницу раввина московской синагоги Среди Своих Йосефа Херсонского.

Как сообщил он на своей странице в соцсети, ему вменяют нарушение миграционного законодательства - "статья с риском депортации".

По словам раввина, его доставили в Хамовнический районный суд, где сегодня должно было состояться заседание.

"Отпустили на шабат. Суд отложен до понедельника", - добавил он.

По данным пресс-службы упомянутой синагоги, Й.Херсонский в 1991 году вместе с семьей репатриировался в Израиль с Украины. С 2002 года является раввином Федерации еврейских общин России.

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Тэги: МОСКВА, РАВВИН, ЗАДЕРЖАНИЕ

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]