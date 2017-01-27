Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии считает незаконным открытие представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Москве.
"Молдавские власти с недоумением восприняли недавнее решение лидера Тирасполя Вадима Красносельского назначить "полномочного представителя" Приднестровья в Российской Федерации и открыть "представительство Приднестровья" в Москве. В связи с этим фактом МИДЕИ республики Молдавия заявляет, что данное действие является незаконным и нелегитимным, учитывая, что это противоречит как Конституции республики, так и принципам и общепринятым нормам международного права", - говорится в сообщении МИДЕИ.
В документе подчеркивается, что внешнеполитическое ведомство Молдавии ожидает, что "власти РФ не дадут хода ходатайству Тирасполя" и таким образом подтвердят взятое на себя обязательство соблюдать принцип суверенитета и территориальной целостности республики Молдавия, "закрепленный в Договоре о дружбе и сотрудничестве" между двумя странами.
Представительство Приднестровья в Москве открылось на этой неделе. В его открытии принял участие В.Красносельский. Как сообщила "пресс-служба президента Приднестровья", у представительства пока нет юридического и электронного адреса.
Главой представительства назначен бывший "вице-президент" Приднестровья Александр Караман, который в 2015 году был назначен на пост "вице-премьер-министра по социальным вопросам" в самопровозглашенной Донецкой народной республике.
Группа азербайджанских миротворцев в составе 41 военнослужащего вернулась из Афганистана на родину
Посольство Армении пытается организовать в Тбилиси провокационные мероприятия по 25-летию армянской армии
Глава ГТК Азербайджана стал генерал-полковником – распоряжение президента
Алжир намерен в 2017г увеличить экспорт газа на 3 млрд куб. м
Азербайджанская TBC Kredit планирует эмиссию облигаций на 1 млн манатов
Сотрудники МЧС спасли трех человек из горящего здания в Баку
Глава комитета РФС по безопасности Маркин исключает повторение на Кубке Конфедераций и ЧМ-2018 беспорядков, имевших место на ЧЕ-2016
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии