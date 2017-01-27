Министерство иностранных дел и европейской интеграции (МИДЕИ) Молдавии считает незаконным открытие представительства непризнанной Приднестровской Молдавской республики в Москве.

"Молдавские власти с недоумением восприняли недавнее решение лидера Тирасполя Вадима Красносельского назначить "полномочного представителя" Приднестровья в Российской Федерации и открыть "представительство Приднестровья" в Москве. В связи с этим фактом МИДЕИ республики Молдавия заявляет, что данное действие является незаконным и нелегитимным, учитывая, что это противоречит как Конституции республики, так и принципам и общепринятым нормам международного права", - говорится в сообщении МИДЕИ.

В документе подчеркивается, что внешнеполитическое ведомство Молдавии ожидает, что "власти РФ не дадут хода ходатайству Тирасполя" и таким образом подтвердят взятое на себя обязательство соблюдать принцип суверенитета и территориальной целостности республики Молдавия, "закрепленный в Договоре о дружбе и сотрудничестве" между двумя странами.

Представительство Приднестровья в Москве открылось на этой неделе. В его открытии принял участие В.Красносельский. Как сообщила "пресс-служба президента Приднестровья", у представительства пока нет юридического и электронного адреса.

Главой представительства назначен бывший "вице-президент" Приднестровья Александр Караман, который в 2015 году был назначен на пост "вице-премьер-министра по социальным вопросам" в самопровозглашенной Донецкой народной республике.