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СНГ 28.01.2017 09:00

Президент Грузии помиловал пятерых бывших высокопоставленных сотрудников Минобороны

Президент Грузии Георгий Маргвелашвили в пятницу своим указом помиловал бывших старших офицеров, подчиненных экс-министра обороны Ираклия Аласании, которым накануне Тбилисский апелляционный суд сократил срок отбывания наказания с 7 до полутора лет.

"Прокуратура ни на одном этапе процесса не смогла обосновать выдвинутые против пятерых военнослужащих обвинения, поэтому президентом было принято решение о помиловании", - сказала журналистам советник президента Грузии Пикрия Чихрадзе.

В четверг Тбилисский апелляционный суд изменил грузинским военным статью обвинения с растраты государственных средств на превышение служебных полномочий.

Согласно решению апелляционного суда, осужденные в 2014 году военнослужащие должны были выйти на свободу через два месяца.

Ранее сообщалось, что пятеро бывших высокопоставленных военнослужащих были задержаны в конце 2014 года по обвинению в растрате более 4 миллионов лари (более 1,5 миллионов долларов). В частности, прокуратура утверждала, что задержанные завысили оплату реализации проекта по обеспечению Минобороны оптико-волокнистым кабелем. Задержанные категорически отрицали свою вину.

Как заявил журналистам бывший министр обороны Грузии И.Аласания, задержание его подчиненных было связано с его уходом с должности в конце 2014 года.

"Тогдашние власти пытались найти против меня компромат и выдумали дело с оптико-волокнистым кабелем, обвинив в несуществующей растрате пятерых ни в чем не виновных людей", - сказал И.Аласания.

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Тэги: ГРУЗИЯ, ПРЕЗИДЕНТ, ПОМИЛОВАНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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