Порошенко призывает срочно модернизировать Т-64 и Т-80

Президент Украины Петр Порошенко ставит первоочередной задачей стопроцентную комплектацию танковых подразделений армии модернизированной и капитально отремонтированной техникой.
Как сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины, глава государства в ходе заседания Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) отметил, что большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.
"У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в пятницу.
"И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок", - отметил президент Украины.
Необходимо обеспечить прозрачную деятельность ереванского офиса ОБСЕ – официальный Баку
Армения за минувшие сутки нарушила режим прекращения огня 8 раз - Минобороны Азербайджана
Группа азербайджанских миротворцев в составе 41 военнослужащего вернулась из Афганистана на родину
Правительство Азербайджана увеличило долю в капитале крупнейшего банка страны до 76,73%
Алжир намерен в 2017г увеличить экспорт газа на 3 млрд куб. м
Азербайджанская TBC Kredit планирует эмиссию облигаций на 1 млн манатов
Сотрудники МЧС спасли трех человек из горящего здания в Баку
Глава комитета РФС по безопасности Маркин исключает повторение на Кубке Конфедераций и ЧМ-2018 беспорядков, имевших место на ЧЕ-2016
Президент Алиев открыл ряд социальных объектов в Нахчыванской АР Азербайджана
Президент Алиев совершает визит в Нахчыванскую АР Азербайджана
Азербайджан и Россия планируют обсудить комплекс вопросов по развитию сотрудничества в сфере образования
В Армении нет сегодня политической силы, способной решить карабахский конфликт
Состоится традиционный ежегодный круглый стол Caspian Ambassadors Club
Компания Bakcell объявляет очередной прием заявок на участие в программе «AppLab»
Очередной шанс для молодых специалистов стать работником производственного объединения «Азерихимия»
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
2016 год станет новым этапом развития российско-азербайджанских отношений
К сведению журналистов: О пресс-конференции в агентстве «Интерфакс-Азербайджан»
Система ПВО "Илдырым" способна оперативно обнаруживать и уничтожать широкий спектр военных угроз - эксперт
Голодомор не сломил волю и дух свободы украинцев!
Для претворения в жизнь новой концепции нового Министра: «Совершить переход от армейского строительства к строительству нация-армия» в Армении вводится новый налог
Азербайджанский мультикультурализм создает гармонию между исламскими странами и всем остальным миром - госсоветник
Мультикультурализм остается важной составляющей жизни в Азербайджане - глава РПЦ
Москву и Баку связывает взаимный интерес – глава бакинской епархии