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СНГ 28.01.2017 09:27

Порошенко призывает срочно модернизировать Т-64 и Т-80

Президент Украины Петр Порошенко ставит первоочередной задачей стопроцентную комплектацию танковых подразделений армии модернизированной и капитально отремонтированной техникой.

Как сообщила в пятницу пресс-служба президента Украины, глава государства в ходе заседания Совета безопасности и обороны Украины (СНБО) отметил, что большую дискуссию при формировании государственного оборонного заказа вызвал вопрос относительно того, что именно нужно закупать.

"У нас становится выбор: или один "Оплот", или десять глубоко модернизированных и капитально отремонтированных Т-64 или Т-80. Причем "Оплот" строится как минимум за 18 месяцев, а цикл глубокой модернизации Т-80 составляет 2,5 месяца. Таким образом, у нас становится вопрос: или танковая рота в полном составе, или один танк", - сказал П.Порошенко на заседании СНБО в пятницу.

"И пока у нас есть ресурс, пока срочно надо провести глубокую модернизацию указанных танков, нам необходимо в первую очередь обеспечить танковые подразделения в полном объеме стопроцентной комплектацией глубоко модернизированными, капитально отремонтированными машинами за очень короткий срок", - отметил президент Украины.

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Тэги: УКРАИНА, ПОРОШЕНКО, ТАНКИ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]