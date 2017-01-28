Рыночная стоимость Microsoft превысила $500 млрд впервые за 17 лет

Капитализация Microsoft Corp. выросла на 2,5% в ходе торгов в пятницу и впервые с марта 2000 года превысила отметку в $500 млрд, сообщают СМИ.

Акции софтверного гиганта дорожают благодаря сильной отчетности за минувший финквартал. Скорректированная прибыль компании в октябре-декабре составила 84 цента на акцию при выручке $25,8 млрд. Оба показателя превзошли ожидания: аналитики в среднем прогнозировали прибыль на уровне 79 центов на акцию, выручку - $25,3 млрд.

Капитализация Apple, самой дорогой компании мира, оценивается в $650 млрд, Alphabet (материнская структура Google) - в $590 млрд, Microsoft занимает третье место. В пятерку также входят инвесткомпания Уоррена Баффета Berkshire Hathaway ($408 млрд) и интернет-ритейлер Amazon (почти $400 млрд).