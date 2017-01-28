Nestle надеется повысить продажи какао Nasquik, понизив в нем содержание сахара

Швейцарская компания Nestle SA, один из крупнейших в мире производителей продуктов питания, делает ставку на снижение содержания сахара в какао-напитке Nesquik, надеясь таким образом привлечь заботящихся о своем здоровье покупателей, пишет MarketWatch.

В 2015 году компания представила в США версию напитка с 10,6 г сахара на порцию, благодаря чему ее доля рынка шоколадных порошковых напитков в стране выросла до 10,8% в 2016 году с 9,8% в 2013 году.

В 2016 году Nestle запустила во Франции напиток с 5 г сахара на порцию, а ближайшей весной в Великобритании (а затем и в других европейских странах) начнутся продажи Nesquik с 3,4 г сахара. Если меры окажутся успешными, какао с низким содержанием сахара окажется и на американском рынке с 2018 года.

Мировые продажи Nesquik, а также популярного в Азии напитка Milo, составляют около 3,5 млрд швейцарских франков в год ($3,4 млрд), или около 4% годовой выручки Nestle.