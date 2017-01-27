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СНГ 27.01.2017 21:23

Первый замглавы Минобороны РФ обсудит в Армении вопросы ВТС, проинспектирует 102-ю военную базу ЮВО

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов обсудит с главой военного ведомства Армении Вигеном Саргсяном вопросы военного и военно-технического сотрудничества на встрече в Ереване, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"Сегодня первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов прибыл с рабочей поездкой в Республику Армения. В Ереване замглавы военного ведомства проведет встречу с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух государств", - сказали в Минобороны.

В военном ведомстве сообщили, что также в ходе рабочей поездки "по поручению главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу первый замминистра проверит организацию учебного процесса и боевой подготовки 102-й российской военной базы Южного военного округа, дислоцирующейся в Армении".

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Тэги: РОССИЯ, АРМЕНИЯ, МИНОБОРОНЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

 Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: [email protected]