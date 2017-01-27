Первый замглавы Минобороны РФ обсудит в Армении вопросы ВТС, проинспектирует 102-ю военную базу ЮВО

Первый заместитель министра обороны России Руслан Цаликов обсудит с главой военного ведомства Армении Вигеном Саргсяном вопросы военного и военно-технического сотрудничества на встрече в Ереване, сообщили журналистам в Минобороны РФ.
"Сегодня первый заместитель министра обороны РФ Руслан Цаликов прибыл с рабочей поездкой в Республику Армения. В Ереване замглавы военного ведомства проведет встречу с министром обороны Армении Вигеном Саргсяном, в ходе которой будут обсуждаться актуальные вопросы военного и военно-технического сотрудничества двух государств", - сказали в Минобороны.
В военном ведомстве сообщили, что также в ходе рабочей поездки "по поручению главы Минобороны РФ генерала армии Сергея Шойгу первый замминистра проверит организацию учебного процесса и боевой подготовки 102-й российской военной базы Южного военного округа, дислоцирующейся в Армении".
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