Доходы футбольных клубов Бундеслиги достигли рекорда в 2016 году

Футбольные клубы Бундеслиги в прошлом году получили рекордные доходы по итогам двенадцатого года подряд, при этом впервые в истории они превысили отметку в 3 млрд евро.

Восемнадцать команд в совокупности заработали в прошлом году 3,24 млрд евро, что на 23,7% превышает показатель предыдущего года (2,62 млрд евро), говорится в ежегодном отчете.

Самый значительный доход получила мюнхенская "Бавария" - 592 млн евро.

Как заявил председатель правления немецкой футбольной лиги DFL Кристиан Зайферт, в ближайшие годы будет побит и этот рекорд. Это станет возможным благодаря новым контрактам на трансляции футбольных матчей, которые вступят в силу с сезона 2017-2018 годов, сообщает Deutsche Welle.

В отличие от других европейских чемпионатов, где до 70% дохода обеспечивается за счет трансляций, немецкую финансовую модель можно назвать самой сбалансированной, отмечает dpa. Лишь треть доходов клубы Бундеслиги получили от трансляций, почти четверть - от рекламы, около 17% принесли клубам трансферные сделки и примерно столько же было заработано от продажи билетов.