Правительство Азербайджана увеличило долю в капитале крупнейшего банка страны до 76,73%

Министерство финансов Азербайджана увеличило долю правительства в Международном банке (МБА) с 54,96% до 76,73%, отмечается в сообщении Минфина
«Минфин увеличил долю правительства Азербайджана в МБА с 54,96% до 76,73% после завершения размещения допэмиссии акций банка на 600 млн манатов», - отмечается в сообщении ведомства.
В пресс-релизе подчеркивается, что правительство Азербайджана намерено продолжать оказывать МБА поддержку в рамках реализации мер, предусмотренных в указе президента страны Ильхама Алиева от 15 июля 2015 года.
Эти меры, в частности, включают продолжение выкупа оставшихся проблемных активов МБА, оказание в 2017 году банку капитальной поддержки в соответствии с финотчетностью за 2016 год.
Как сообщалось ранее, МБА на текущей неделе завершил процесс увеличения уставного капитала на 93,5% - до 1 млрд 241 млн 287 тыс. 248,06 манатов за счет допэмиссии акций на 600 млн манатов.
Допэмиссия была разделена на 2 млрд 222 млн 222,223 тыс. акций номиналом в 0,27 манат за ценную бумагу.
«Повышение уставного капитала – шаг в направлении усиления капитальной базы банка", - подчеркивалось в сообщении банка.
МБА создан в 1992 году и является крупнейшим банком Азербайджана.
А.Азизов
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